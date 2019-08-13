Цена шпагатов: Похудевшая Волочкова почти ничего не ест

Анастасия Волочкова отдыхает от насыщенного концертного и репетиционного графика в Греции. На странице звезды в Instagram регулярно появляются новые снимки, на которых она демонстрирует подтянутое и стройное тело с ровным загаром.Недавно подписчики микроблога знаменитости обратили внимание на то, что Волочкова очень сильно похудела. Сама же артистка эстрады отметила, что это результат постоянной активной работы над собой и изнурительных тренировок. Кроме того, балерина сообщила, что придерживается строгой диеты и вообще «почти ничего не ест», а в Греции питалась одним шпинатом.Также Анастасия Волочкова озвучила высокую цену своих эффектных «обнаженных» шпагатов, рассказав о подготовке к премьере «Балерины в зазеркалье цирка», во время которой ежедневно проводила по 8 часов в балетном зале. Кроме того, знаменитость упомянула, что во время отдыха в Греции много плавала и просто заставляла себя пить пустые бульоны, чтобы «питать» организм и иметь силы для ежедневной разминки.