Певица Аланис Мориссетт родила третьего ребенка

Стало известно, что у певицы родился мальчик 8 августа этого года. Ребенку уже дали имя Винтер Мерси Мориссетт-Тредуэй. В семье семикратной обладательницы “Грэмми” есть двое старших детей от рэпера Марио Тредуэйя: восьмилетний Эвер Имре Мориссетт-Тредуэй и трехлетняя Оникс Солэс Мориссетт-Тредуэй.Аланис Мориссетт вышла замуж за рэпера в мае 2010 года. До этого брака звезда несколько лет состояла в отношениях с Райаном Рейнольдсом, но в 2007 году они расстались.