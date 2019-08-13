Кети Топурия отдыхает в Италии с таинственным возлюбленным

Поклонники Кети Топурии узнали о наличии любимого мужчины у певицы, с которым она находится на отдыхе. После расставания с рэпером Гуфом звезда не афишировала подробности личной жизни, но накануне показала, как держит возлюбленного за руку. При этом в кадре появились только руки артистки и неизвестного мужчины. Фото Топурия украсила рисунком сердца, намекнув поклонникам, что счастлива в новых отношениях.На данный момент Кети Топурия находится в Италии, а ее бывший жених, рэпер Гуф отдыхает в Израиле с друзьями. Некоторое время назад поклонники певицы выражали надежду на воссоединение пары. Однако звезда не комментирует слухи о своей личной жизни.