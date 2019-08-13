Фальшивый зарядный кабель iPhone позволяет хакерам взламывать компьютеры





Кабель для взлома iPhone и других аппаратов Apple продается за 200 долларов и помогает мошенникам взламывать систему. Lighting-кабель выглядит и работает, как стандартный USB-шнур от производителя. Разработчик заявил, что его идеей заинтересовались и всячески способствовали реализации, а также многие компании намеревались приобрести модифицированный кабель.Главной особенностью разработчика стало внедрение беспроводного доступа, позволяющего находящемуся поблизости злоумышленнику получить контроль над используемым устройством. На данный момент взлом возможен только для аппаратов на macOS.