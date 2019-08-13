Актриса Сара Сильверман осталась без работы из-за расисткой шутки десятилетней давности

Знаменитость играет в жанре комедии, но недавно готовилась к действительно милой роли в небольшом проекте, название которого не уточнила. Однако продюсеры отказались от идеи сотрудничества после того, как нашли старый кадр из проекта “Шоу Сары Сильверман”. В одном из показанных скетчей героиня появляется с закрашенным черной краской лицом, а затем заявляет, что выглядит красивой версией темнокожей актрисы Куин Латифы. В связи с выходом эпизода артистку прозвали расисткой, а она уже несколько раз признавалась, что жалеет о выпуске данной сцены.Вместо нее на роль в новом проекте взяли другую претендентку, а Сильверман не стала спорить с продюсерами. Звезда отметила, что она посвятила всю свою жизнь правильным поступкам, поэтому ей грустно из-за произошедшего. Ранее американцы предъявили обвинения в расизме Мадонне, что произошло после публикации фото с ее темнокожими детьми.