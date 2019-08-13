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Звезда «Дома-2» Виктор Литвинов исполнил свою заветную мечту

Бывший участник телешоу «Дом-2» Виктор Литвинов продолжает игнорировать рассказы своей еще законной супруги Татьяны Мусульбес о том, как она счастлива в новых отношениях с земляком Сергеем Михом. В свою очередь 29-летний парень ясно дал понять поклонникам, что сейчас его больше интересует собственное дело, ведь его заветная мечта наконец-то исполнилась.
Звезда «Дома-2» Виктор Литвинов исполнил свою заветную мечту

Считанные часы назад Виктор Литвинов опубликовал у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором признался, что его заветная мечта, о которой он так часто говорил в Периметре, когда еще являлся полноправным участником «Дома-2», осуществилась. Как утверждает молодой человек, на данный момент он сосредоточен на собственном лайнж-баре, к открытию которого он шел продолжительный период времени.

Оказывается, что Литвинов много лет работал в данной сфере и в свое время даже зарабатывал на жизнь, будучи простым официантом.

«Я всегда мечтал открыть свой бар, то место, где я буду проводить время и наслаждаться такой работой!!! 9.07.2019 я это сделал», - сообщил экс-участник «Дома-2» фанатам.


Как бы там ни было, но на этом Литвинов не намерен останавливаться. А пока в его баре можно насладиться горячительными напитками и безалкогольными коктейлями, а также ароматными кальянами.

Более того, Литвинов подметил, что сделал для себя один вывод. По мнению Виктора, общепит является достаточно непростой нишей для удачного бизнеса, ведь требует постоянного внимания. Сейчас звезда «Дома-2» хочет заняться поиском чего-то нового, чтобы развивать свой бар.



 
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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:48

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