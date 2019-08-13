Звезда «Дома-2» Виктор Литвинов исполнил свою заветную мечту

«Я всегда мечтал открыть свой бар, то место, где я буду проводить время и наслаждаться такой работой!!! 9.07.2019 я это сделал», - сообщил экс-участник «Дома-2» фанатам.

Считанные часы назад Виктор Литвинов опубликовал у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором признался, что его заветная мечта, о которой он так часто говорил в Периметре, когда еще являлся полноправным участником «Дома-2», осуществилась. Как утверждает молодой человек, на данный момент он сосредоточен на собственном лайнж-баре, к открытию которого он шел продолжительный период времени.Оказывается, что Литвинов много лет работал в данной сфере и в свое время даже зарабатывал на жизнь, будучи простым официантом.Как бы там ни было, но на этом Литвинов не намерен останавливаться. А пока в его баре можно насладиться горячительными напитками и безалкогольными коктейлями, а также ароматными кальянами.Более того, Литвинов подметил, что сделал для себя один вывод. По мнению Виктора, общепит является достаточно непростой нишей для удачного бизнеса, ведь требует постоянного внимания. Сейчас звезда «Дома-2» хочет заняться поиском чего-то нового, чтобы развивать свой бар.