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Кэти Пэрри обвиняется в сексуальных домогательствах и публичном унижении

Популярная американская певица Кэти Пэрри обвиняется в сексуальных домогательствах, а также публичном унижении достоинства. Причиной стал поступок, который знаменитость совершила еще в 2012 году.

Семь лет назад Кэти Пэрри пригласила модель Джоша Клосса для съемок в одном из своих клипов. Молодой человек согласился на роль в видео, так как переживал сложные времена и отчаянно нуждался в деньгах, однако получил за свою работу всего $650. После окончания съемочного процесса певица позвала манекенщика в стриптиз-клуб, чтобы отметить создание нового видео-хита, но Клосс отказался, сославшись на усталость.

Однако следующая встреча модели и звезды поп-музыки стала для Джоша Клосса менее приятной, нежели совместная работа над музыкальным роликом, став причиной заявления о факте сексуального домогательства со стороны звезды. В ходе одной из вечеринок, на которой присутствовали обе знаменитости, Кэти Пэрри спустила с бывшего сотрудника штаны, продемонстрировав всем присутствующим на мероприятии его гениталии. Это событие стало для манекенщика настоящей травмой, особенно учитывая то, что, по словам Клосса, «подобный поступок от женщины, имеющей власть, вдвойне отвратителен».

Модели понадобилось время, чтобы оправиться от произошедшего и набраться смелости обнародовать факт неподобающего поведения Кэти Пэрри, поэтому он не смог подать иск еще в 2012 году. Теперь же Джош Клосс в открытую обвинил знаменитость в сексуальных домогательствах и публичном унижении. Работник индустрии красоты утверждает, что ему не льстит роль «проститутки» для Пэрри, и он не жаждет получить выгоду от скандала, но замалчивать подобный случай поругания собственного достоинства больше не намерен.



 
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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 14:27

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