В Сети опять обсуждают разрыв Ксении Бородиной с Курбаном Омаровым





Буквально недавно Курбан Омаров и Ксения Бородина вернулись в Москву из Италии, где они провели несколько недель в компании своих наследников. А на днях в Сети начали говорить о том, что в отношениях телеведущей «Дома-2» и предпринимателя не все так гладко, как может показаться на первый взгляд.Как уверены подписчики, супруги разъехались. К таким выводам они пришли после того, когда заметили, что Омаров начал снимать видеоролики для своего личного микроблога вне загородного особняка, где они живут с Бородиной. А несколько дней назад Курбан и вовсе объявил фанатам о том, что решил продать свой дорогостоящий автомобиль. К слову, стоимость такого внедорожника достигает отметки в 3,4 миллиона рублей.В свою очередь Бородина, несмотря на то, что проводит довольно много времени на съемках, старается не забывать и о воспитании двух наследниц - Маруси и Теоны. Правда, пользователи Сети обратили внимание на то, что на страничке Ксении в Instagram перестали появляться публикации с Омаровым, сообщает Starhit.Более того, читателей насторожил двусмысленный пост Курбана, в котором он говорит о том, что, несмотря на любовь, не все люди умеют показывать и доказывать ее, что в итоге приводит к разрыву. Свои мысли Омаров сопроводил фотографией Бородиной.