Любовь Успенская призналась, что после аварии ее дочь замкнулась в себе

Певица призналась, что она всю жизнь сохраняла с дочерью близкие и дружественные отношения. К примеру, Александра Плаксина первой рассказала о потере девственности именно матери, однако после уезда в колледж и травмы дочь отдалилась от звездной матери. При этом Успенская надеется, что все наладится, как только окончательно завершится реабилитация. Инцидент имел место еще осенью минувшего года, когда наследница знаменитости после неудачного падения с велосипеда сломала челюсть. Девушка осталась без пяти зубов, а также ей потребовалась операция и курс лечения в Словении.По утверждениям Успенской, Александра Плаксина после случившегося стала более замкнутой и скрытной. Артистка призналась, что иногда мечтает вернуть те времена, когда они были очень близки. На данный момент наследница звезды проходит лечение на территории Испании.