Способ родов оказывает ключевое воздействие на формирование микробиома кожи ребенка





Ученые отмечают, что раньше подобные исследования были крайне малочисленными и имели ограниченную базу изучения. До этого специалисты изучали данный вопрос лишь у детей возрастом до года. Новое исследование оказалось более глобальным и масштабным. В нем поучаствовали 474 пары мать-ребенок, разделенные на 36 групп в зависимости от возраста, пола и области изучения. Для этого ученые взяли образцы кожи с щеки, икры и предплечья. Изучение касалось детей в возрасте от 1 до 10 лет.Оказалось, что способ родов имеет ключевое воздействие на формирование микробиома кожи ребенка. Состав бактерий, живущих на человеке, отличался в зависимости от места, где были взяты образцы для изучения. При этом у них была обнаружена более существенная взаимосвязь. При рождении путем кесарева сечения микробиом был один, а путем обычного, вагинального, – другой.В настоящий момент ученые не знают, с чем связана такая ситуация, поэтому продолжат исследования по этой теме. В настоящий момент они предполагают, что все дело может быть в иммунной системе и нарушении ее развития из-за хирургического вмешательства в процесс родов.