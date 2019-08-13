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Звезда «Дома-2» Ольга Сударкина рассказала, как продвигается ее дело против Ксении Бородиной

Одна из самых скандальных героинь «Дома-2» Ольга Сударкина продолжает выяснять отношения с руководством телестройки. Накануне блондинка рассказала подписчикам, как продвигается дело против ведущей реалити-шоу Ксении Бородиной.

Не секрет, что Ольга Сударкина до сих пор не простила Ксении Бородиной тот эфир, в котором она на всю страну назвала ее девушкой легкого поведения. На протяжении уже нескольких месяцев звезда «Дома-2» добивается того, чтобы ведущая телешоу понесла наказание. Вот только прокуратура решила закрыть это дело, указав на то, что как такового преступления не было замечено.

Правда, Сударкина не намерена отступать от поставленной перед собой цели, поэтому наняла хорошего правозащитника, с которым решила продолжить «войну» против Бородиной. Считанные часы назад Ольга разместила у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором рассказала, как продвигается дело против ведущей «Дома-2».

По словам Сударкиной, на приеме у начальника Обручевского райотдела они написали ходатайство на полное ознакомление с материалами дела. Вот только пока адвокат Ольги писал заявление, начальник не мог найти себе места в своем же кабинете и постоянно повторял одну и ту же фразу.

«Но вы же понимаете, что мы скроем личные данные Бородиной?» - повторял начальник.

Как бы там ни было, но Сударкина и ее юрист настроены довольно серьезно и хотят довести дело до конца, чтобы в суде понесла наказание не только Бородина, но и «бородинские связи», которые поспособствовали тому, чтобы дело на Ксению было закрыто.



 
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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:04

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