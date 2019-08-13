Любовница Филиппа Барона из «Улиц разбитых фонарей» требует у него 1,5 млн рублей





Модель Лана Медингер, чьей главной "изюминкой" является бюст 14-го размера, «встретила» российского актера на международном сайте знакомств. Филипп Барон активно добивался манекенщицу с пышными формами и в конечном итоге убедил ее в серьезности своих чувств. «Искра» между знаменитостями вспыхнула на первой же встрече, поэтому заслепленная любовью модель на первых порах не замечала, что все финансовые вопросы пары решала она.Спустя некоторое время отношений звезда «Улиц разбитых фонарей» пожаловался новой возлюбленной на материальные трудности и попросил в долг две тысячи евро. По словам Ланы Медингер, деньги Филипп Барон взял на организацию конкурса красоты и «божился, что отдаст, как только дело пойдет», однако так ничего и не вернул.Спустя некоторое время ожидания возврата своих вложений модель осознала, что стала жертвой альфонса. Поэтому теперь европейская звезда решила прибегнуть к помощи юристов и написать заявление на Барона в полицию. Если же подобные действия не дадут результата, обманутая Медингер грозится дойти до судебных разбирательств с бывшим возлюбленным, который на данный момент задолжал ей около 1,5 млн рублей.