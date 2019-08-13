АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые узнали, почему люди по-разному реагируют на…
EUR 73.12 USD 65.43
Курс валют на 13.08.2019

Любовница Филиппа Барона из «Улиц разбитых фонарей» требует у него 1,5 млн рублей

Бывшая Любовница звезды «Улиц разбитых фонарей» Филиппа Барона требует у него 1,5 млн рублей. Лана Медингер утверждает, что актер - альфонс, поэтому собирается написать на него заявление в полицию.
Любовница Филиппа Барона из «Улиц разбитых фонарей» требует у него 1,5 млн рублей

Модель Лана Медингер, чьей главной "изюминкой" является бюст 14-го размера, «встретила» российского актера на международном сайте знакомств. Филипп Барон активно добивался манекенщицу с пышными формами и в конечном итоге убедил ее в серьезности своих чувств. «Искра» между знаменитостями вспыхнула на первой же встрече, поэтому заслепленная любовью модель на первых порах не замечала, что все финансовые вопросы пары решала она.

Спустя некоторое время отношений звезда «Улиц разбитых фонарей» пожаловался новой возлюбленной на материальные трудности и попросил в долг две тысячи евро. По словам Ланы Медингер, деньги Филипп Барон взял на организацию конкурса красоты и «божился, что отдаст, как только дело пойдет», однако так ничего и не вернул.

Спустя некоторое время ожидания возврата своих вложений модель осознала, что стала жертвой альфонса. Поэтому теперь европейская звезда решила прибегнуть к помощи юристов и написать заявление на Барона в полицию. Если же подобные действия не дадут результата, обманутая Медингер грозится дойти до судебных разбирательств с бывшим возлюбленным, который на данный момент задолжал ей около 1,5 млн рублей.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:28

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вышел гибридный кроссовер Lincoln Aviator с 501-й…
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева призналась, что не пустит сына в школу в третий…
Экс-супруг Ани Лорак показал нежное фото с дочерью в…
Ученые узнали, почему люди по-разному реагируют на…
Ольга Бузова сравнила себя с…
Галкин показал новый эпизод «ДамыСДюн» с Пугачевой и Вайкуле в…
Xiaomi выпустила улучшенную версию робота-пылесоса Mijia с новыми…
Валерия устроила тренировку с 12-килограммовой…
Ученые узнали причину развития поликистоза…
Звезда «Дома-2» Антон Гусев увековечил на бедре текст молитвы «Отче…
Во время трансляции МКС уфолог обнаружил исчезнувшую…
Наталья Рудова опровергла слухи о своей…
Ученые узнали новые факты о биологических часах…
Звезда «Дома-2» Виктор Шароваров о беременности Саши Шевы: «Это не повод…
Павел Воля и Ляйсан Утяшева показали пародию на героев фильма "Мистер и миссис…
Роспотребнадзор рассказал об опасности кредитов в долларах и…
Цена шпагатов: Похудевшая Волочкова почти ничего не…
Певица Аланис Мориссетт родила третьего…
Фальшивый зарядный кабель iPhone позволяет хакерам взламывать…
Звезда «Дома-2» Антонина Тодерика родила первенца после страшного…
Песков сообщил о позитивном отношении Путина к…
Актриса Сара Сильверман осталась без работы из-за расисткой шутки десятилетней…
Звезда «Дома-2» Александра Шева…
Яблоки, чай и умеренные вредные привычки являются секретами долгой…
Кэти Пэрри обвиняется в сексуальных домогательствах и публичном…
В Сети вспомнили про уникальный внедорожник «Кентавр-2160» на базе…
Любовь Успенская призналась, что после аварии ее дочь замкнулась в…
Микробиом влагалища может защищать женщину от…
Кети Топурия отдыхает в Италии с таинственным…
В Великобритании двух подружек невесты высмеяли за неподобающие…
Звезда «Дома-2» Виктор Литвинов исполнил свою заветную…
Находящаяся на 9 месяце беременности Анастасия Решетова прокатилась на…
Жирная пища блокирует контроль аппетита и вызывает…
Елена Яковлева превратилась в Бабу Ягу ради…
Блогеры сравнили Renault Arkana и Lada Vesta Sport на…
Виталина Цымбалюк-Романовская ищет встречи с Арменом…
В Камбоджи девочка родилась с лицом старушки и теперь страдает от…
Дрейк побил три рекорда The Beatles и посвятил этому новое…
В Сети опять обсуждают разрыв Ксении Бородиной с Курбаном…
Любовница Филиппа Барона из «Улиц разбитых фонарей» требует у него 1,5 млн…
Просмотреть все новости