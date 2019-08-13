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Президент "Миссис Россия" ответила на критику "накачанных" губ победительницы конкурса Екатерины Нишановой

Президент популярного конкурса красоты “Миссис Россия” высказался по поводу критики в сторону “накачанных” губ победительницы проекта. Общаясь с журналистами, организатор призвала не заострять внимание на губах, отметив, что у участницы есть масса достоинств.

В интервью изданию “КП” Алла Маркина рассказала, что не читает то, что пишут в Сети о победительнице ее проекта. Как отметила организатор, целью мероприятия стало то, чтобы красивые женщины страны имели возможность делиться собственными достижениями, но в итоге пользователи Сети раскритиковали одержавшую победу конкурсантку за пластику губ. Маркина считает, что сейчас другие стандарты красоты, а также посоветовала публике оценить иные достоинства Екатерины Нишановой, которая, например, прекрасно поет. Также модель занимается благотворительностью.

Маркина отметила, что не все победительницы выражают готовность ехать за границу, поэтому на конкурс “Миссис земного шара”, проходящий в Китае, отправится Ксения Кривко, уроженка Кемерово.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:16

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