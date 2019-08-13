«Дом-2»: Розалия Райсон нашла полезное занятие для себя и Андрея Шабарина

Не секрет, что совместная жизнь Розалии Райсон и Андрея Шабарина понемногу начала налаживаться. Влюбленные даже поблагодарили одну из самых известных телебабушек «Дома-2» Ирину Александровну Агибалову за то, что она поспособствовала их примирению. Сейчас, как утверждает парочка, они решили начать с чистого листа.Считанные часы назад Райсон опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором призналась, что уже построила внушительные планы на ближайшее будущее. Сложно не обратить внимания на то, что Розалии, несмотря на то, что она простила Шабарина, все еще тяжело читать комментарии подписчиков, в которых они то и дело спешат напомнить ей о предательстве избранника. Блондинка даже попросила читателей оставить негатив при себе.К слову, в ближайший месяц Райсон хочет не только набрать 5 килограммов, ведь ее вес на сегодняшний день составляет 42 килограмма, но и сменить цвет волос, чтобы полностью уйти от образа блондинки. Также Розалия планирует заняться спортом и попрактиковаться в языках.Правда, больше всего фолловеров заинтересовало то, что Райсон нашла для себя и Шабарина полезное и совместное занятие. Розалия и Андрей хотят начать снимать кулинарные влоги.