Жирная пища блокирует контроль аппетита и вызывает ожирение





После проведения ряда исследований ученые пришли к выводу, что вырабатываемый организмом лептин способен не только регулировать аппетит, но и становится причиной переедания. Схема действия гормона жировой ткани, который отвечает за энергетический обмен, рушится, при условии слишком большого количества подобного вещества в теле человека.GIP (желудочный ингибирующий полипептид) вырабатывается кишечником в ответ на поступающую в него пищу. Молекулы, которые называются инкретинами, дают возможность организму регулировать расход инсулина, что создает баланс между потребляемой и затрачиваемой энергией. Ранее проведенные исследования доказали, что уровень GIP становится значительно выше у тех, кто страдает ожирением, при условии употребления ими жира и сахара. Эксперименты, проведенные на лабораторных животных, также показали, что ингибирование GIP может защитить от прибавки в весе даже при условии употребления пищи с высоким содержанием жиров.Новые факты, обнаруженные учеными в результате исследований, доказали связь между GIP и лептином, а также GIP-рецепторами на гипоталамусе. Это доказал эксперимент, в ходе которого активность GIP в головном мозге грызунов с ожирением была блокирована, в результате чего животные меньше ели и сбрасывали вес, однако в то же время подобный результат не наблюдался у худых животных, что позволяет предположить активное влияние GIP только при ожирении или диете с высоким содержанием жиров.