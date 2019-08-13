Елена Яковлева превратилась в Бабу Ягу ради роли

Елена Валюшкина поделилась кадрами со съемочной площадки фильма “Последний богатырь”, который выйдет на большой экран в 2020 году. Актриса исполнила в фильме роль Галины, домработницы Ивана, а Елене Яковлевой досталась роль Бабы-Яги. Артистка запечатлена на фото со смартфоном в руках, но при этом она оставалась в образе. Валюшкина пошутила, что Яга и не знала лет 200 назад, что сможет заказать себе ступу в интернете, которую еще и до избушки доставят.В комментариях поклонники оценили юмор кумира, а также назвали грим Яковлевой великолепным. Комплименты достались и Валюшкиной: поклонники признались, что восхищены работой звезды в новом фильме и с нетерпением ждут его выхода.