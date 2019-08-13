Бывшая пассия Ильи Яббарова Рита Ларченко заговорила о возвращении на «Дом-2»

«Мне кажется, вы соскучились», - подчеркнула Рита.





Не секрет, что несколько месяцев назад Рита Ларченко в компании на то время своего жениха Ильи Яббарова покинула реалити-шоу «Дом-2. Спаси свою любовь». И если шансонье довольно быстро вновь стал полноправным участником проекта, так как воссоединился с Аленой Савкиной, то блондинка, похоже, только сейчас заскучала за жизнью под камерами.Ларченко дала понять поклонникам, что не против вновь испытать свою удачу на телестройке «Дом-2». Оказывается, что Рита не исключает той возможности, что в ближайшее время она может вернуться в Периметр, как это сделал ее бывший бйфренд Илья Яббаров.Нужно сказать, что пока Ларченко не определилась, чем или кем она будет заниматься, когда вновь окажется на «Доме-2». Да и стопроцентного решения по поводу возвращения в Периметр Рита еще не приняла.В итоге Ларченко решила провести опрос среди своих фанатов и узнать у них, хотели ли бы они, чтобы ее вновь показывали на канале «ТНТ».Стоит отметить, что мнения подписчиков разделились. Некоторые один за другим принялись утверждать, что только и ждут того момента, когда Рита опять станет полноправной участницей «Дома-2» а кое-кто, наоборот, попросил девушку забыть о проекте, ведь там сейчас находятся Илья и Алена.