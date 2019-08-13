Находящаяся на 9 месяце беременности Анастасия Решетова прокатилась на гидроцикле
Модель Анастасия Решетова отважилась прокатиться на водном мотоцикле, несмотря на то, что находится последнем месяце беременности. Фото из отпуска избранница Тимати разместила на просторах личного профиля в Instagram.
На данный момент Тимати вместе с семьей находится на отдыхе на Мальдивах. В социальных сетях рэпер и его мать публикуют видео и фото с дочерью звезды Алисой, а Анастасия Решетова продолжает делиться фактами из жизни. Теледива отметила, что находится на финальном этапе беременности, а также призналась, что носит поддерживающий бандаж. На новых снимках поклонники увидели, что модель покаталась на гидроцикле, несмотря на внушительный срок. Решетова призналась, что пока ее за это не отругали, но в комментариях поклонники назвали поступок модели безответственным.
Однако некоторые фолловеры пришли на защиту Анастасии Решетовой и не увидели опасности для плода. Артистка НАZИМА отметила красоту показанного на фото места.
На данный момент Тимати вместе с семьей находится на отдыхе на Мальдивах. В социальных сетях рэпер и его мать публикуют видео и фото с дочерью звезды Алисой, а Анастасия Решетова продолжает делиться фактами из жизни. Теледива отметила, что находится на финальном этапе беременности, а также призналась, что носит поддерживающий бандаж. На новых снимках поклонники увидели, что модель покаталась на гидроцикле, несмотря на внушительный срок. Решетова призналась, что пока ее за это не отругали, но в комментариях поклонники назвали поступок модели безответственным.
Однако некоторые фолловеры пришли на защиту Анастасии Решетовой и не увидели опасности для плода. Артистка НАZИМА отметила красоту показанного на фото места.