Находящаяся на 9 месяце беременности Анастасия Решетова прокатилась на гидроцикле

На данный момент Тимати вместе с семьей находится на отдыхе на Мальдивах. В социальных сетях рэпер и его мать публикуют видео и фото с дочерью звезды Алисой, а Анастасия Решетова продолжает делиться фактами из жизни. Теледива отметила, что находится на финальном этапе беременности, а также призналась, что носит поддерживающий бандаж. На новых снимках поклонники увидели, что модель покаталась на гидроцикле, несмотря на внушительный срок. Решетова призналась, что пока ее за это не отругали, но в комментариях поклонники назвали поступок модели безответственным.Однако некоторые фолловеры пришли на защиту Анастасии Решетовой и не увидели опасности для плода. Артистка НАZИМА отметила красоту показанного на фото места.