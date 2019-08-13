Ксения Собчак призналась, что ей придают уверенности брендовые вещи

Пока СМИ и интернет-пользователи продолжают активно обсуждать предстоящее бракосочетание Ксении Собчак и ее нового избранника Константина Богомолова, сама светская дама, похоже, никакого внимания не придает пересудам о себе. Наоборот, звезда «Дома-2» приятно проводит время в компании близких приятелей своего бывшего супруга Максима Виторгана и продолжает тешить своих фанатов новыми стильными образами.Считанные часы назад Собчак поделилась у себя на страничке в Instagram очередным модным образом. Под свежим снимком Ксения оставила пост, в котором указала на то, что видит цель и не замечает препятствий. Вот только привлекло внимание подписчиков совсем другое.Дело в том, что в своем посте Собчак замечает, что уверенности ей придает наряд от модного дома «Jil Sander», босоножки от «Barbara Bui», часы от «Jaquet Droz», серьги от «Chaumet», а также очки от «Etro».Нужно сказать, что мнения подписчиков по поводу модного образа Собчак разделились. Одни читатели принялись во всеуслышание заявлять, что Ксения выглядит более чем прекрасно во всех этих брендовых вещах. Другие же, наоборот, отметили, что экс-ведущая «Дома-2» смотрится очень скучно и уныло.К слову, третьи в очередной раз восхитились внутренним миром Собчак.