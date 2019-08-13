АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые узнали, почему люди по-разному реагируют на…
EUR 73.12 USD 65.43
Курс валют на 13.08.2019

Ксения Собчак призналась, что ей придают уверенности брендовые вещи

Скандальная тележурналистка и бывшая ведущая «Дома-2» Ксения Собчак продемонстрировала поклонникам свой очередной модный образ. Правда, больше всего заинтересовало фолловеров то, что экс-супруга Максима Виторгана призналась, что ей придают уверенности брендовые вещи.

Пока СМИ и интернет-пользователи продолжают активно обсуждать предстоящее бракосочетание Ксении Собчак и ее нового избранника Константина Богомолова, сама светская дама, похоже, никакого внимания не придает пересудам о себе. Наоборот, звезда «Дома-2» приятно проводит время в компании близких приятелей своего бывшего супруга Максима Виторгана и продолжает тешить своих фанатов новыми стильными образами.

Считанные часы назад Собчак поделилась у себя на страничке в Instagram очередным модным образом. Под свежим снимком Ксения оставила пост, в котором указала на то, что видит цель и не замечает препятствий. Вот только привлекло внимание подписчиков совсем другое.

Дело в том, что в своем посте Собчак замечает, что уверенности ей придает наряд от модного дома «Jil Sander», босоножки от «Barbara Bui», часы от «Jaquet Droz», серьги от «Chaumet», а также очки от «Etro».

Нужно сказать, что мнения подписчиков по поводу модного образа Собчак разделились. Одни читатели принялись во всеуслышание заявлять, что Ксения выглядит более чем прекрасно во всех этих брендовых вещах. Другие же, наоборот, отметили, что экс-ведущая «Дома-2» смотрится очень скучно и уныло.

К слову, третьи в очередной раз восхитились внутренним миром Собчак.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вышел гибридный кроссовер Lincoln Aviator с 501-й…
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева призналась, что не пустит сына в школу в третий…
Экс-супруг Ани Лорак показал нежное фото с дочерью в…
Ученые узнали, почему люди по-разному реагируют на…
Ольга Бузова сравнила себя с…
Галкин показал новый эпизод «ДамыСДюн» с Пугачевой и Вайкуле в…
Xiaomi выпустила улучшенную версию робота-пылесоса Mijia с новыми…
Валерия устроила тренировку с 12-килограммовой…
Ученые узнали причину развития поликистоза…
Звезда «Дома-2» Антон Гусев увековечил на бедре текст молитвы «Отче…
Во время трансляции МКС уфолог обнаружил исчезнувшую…
Наталья Рудова опровергла слухи о своей…
Ученые узнали новые факты о биологических часах…
Звезда «Дома-2» Виктор Шароваров о беременности Саши Шевы: «Это не повод…
Павел Воля и Ляйсан Утяшева показали пародию на героев фильма "Мистер и миссис…
Роспотребнадзор рассказал об опасности кредитов в долларах и…
Цена шпагатов: Похудевшая Волочкова почти ничего не…
Певица Аланис Мориссетт родила третьего…
Фальшивый зарядный кабель iPhone позволяет хакерам взламывать…
Звезда «Дома-2» Антонина Тодерика родила первенца после страшного…
Песков сообщил о позитивном отношении Путина к…
Актриса Сара Сильверман осталась без работы из-за расисткой шутки десятилетней…
Звезда «Дома-2» Александра Шева…
Яблоки, чай и умеренные вредные привычки являются секретами долгой…
Кэти Пэрри обвиняется в сексуальных домогательствах и публичном…
В Сети вспомнили про уникальный внедорожник «Кентавр-2160» на базе…
Любовь Успенская призналась, что после аварии ее дочь замкнулась в…
Микробиом влагалища может защищать женщину от…
Кети Топурия отдыхает в Италии с таинственным…
В Великобритании двух подружек невесты высмеяли за неподобающие…
Звезда «Дома-2» Виктор Литвинов исполнил свою заветную…
Находящаяся на 9 месяце беременности Анастасия Решетова прокатилась на…
Жирная пища блокирует контроль аппетита и вызывает…
Елена Яковлева превратилась в Бабу Ягу ради…
Блогеры сравнили Renault Arkana и Lada Vesta Sport на…
Виталина Цымбалюк-Романовская ищет встречи с Арменом…
В Камбоджи девочка родилась с лицом старушки и теперь страдает от…
Дрейк побил три рекорда The Beatles и посвятил этому новое…
В Сети опять обсуждают разрыв Ксении Бородиной с Курбаном…
Любовница Филиппа Барона из «Улиц разбитых фонарей» требует у него 1,5 млн…
Просмотреть все новости