Виталина Цымбалюк-Романовская ищет встречи с Арменом Джигарханяном

Виталина Цымбалюк-Романовская, которая обрела небывалую популярность и стала частой гостей разнообразных ток-шоу после развода с Арменом Джигарханяном, вновь дала интервью о своем бывшем супруге и их отношениях. Пианистка приняла участие в прямом эфире, который провел журналист новостного портала Дни.ру, где в ходе интервью ответила на вопросы, присланные подписчиками Instagram-аккаунта издания.Бывшая жена народного артиста России рассказала, что 16 лет была верной спутницей жизни для Джигарханяна, и считает, что во время брака актер выглядел и чувствовал себя прекрасно, играл в театре и появлялся в обществе. Последние же два года, по словам Цымбалюк-Романовской, она не может связаться с экс-супругом, ведь «он не выходит на сцену и не дает интервью».Пианистка волнуется за легендарного артиста и ищет встречи с ним, но близкие Джигарханяна не дают ей возможности поговорить со звездой экрана. Кроме того, Цымбалюк-Романовская утверждает, что не только она не может выйти на связь с бывшим супругом. По словам пианистки, далеко не всем родственникам и друзьям позволено поддерживать контакт с 83-летним актером, ведь те, кто сейчас рядом с ним, сами определяют приемлемый для артиста круг общения.