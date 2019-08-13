Тимати намеревается открыть собственный серфинг-клуб

Тимати намерен собрать профессионалов и любителей серфинга, чтобы собираться на лучших площадках мира. Рэпер отметил, что уже нашел оптимальное место для первого клуба серфингистов. Артист поставил перед собой задачу найти красивую локацию, где не было неприятных инцидентов с акулами, но имеются стабильные волны. Также артист потребовал наличие отеля поблизости, который станет доступен по цене, а также подойдет для семейного и дружеского отдыха.Первый слет серферов пройдет с 26 октября по 6 ноября на Мальдивах, а в стоимость пакета войдут диджеи, операторы, инструкторы и возможность прямого перелета. Минимум дважды в год определенный контингент сможет высадиться вместе с Тимати на волнах мирового уровня. Артист пообещал вскоре предоставить более подробную информацию.