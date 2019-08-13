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Звезды «Дома-2» Мэри Кулешова и Лиза Триандафилиди впервые серьезно поссорились

Бывшие героини телешоу «Дом-2» Мэри Кулешова и Елизавета Триандафилиди впервые серьезно поскандалили. Выяснилось, что длинноволосые красавицы не общаются уже больше 2-х недель.

Поклонники «Дома-2» знают, что Мэри Кулешова и Лиза Триандафилиди продолжительное время были буквально неразлучны. Встретившись на реалити-шоу, девушки достаточно много пережили вместе. Так, к примеру, только мулатка поддерживала блондинку, когда та во второй раз разводилась.

Не единожды Кулешова и Триандафилиди вместе летали отдыхать, где они делали веселые фото и видео. Вот только, как утверждает Мэри, делали все это они неохотно. Мулатка разместила в личном микроблоге пост, в котором указала на то, что с настоящими друзьями у нее нет снимков, а кадры с Лизой, несмотря на то, что они всегда были «бомбой», делались без особого энтузиазма.

К слову, подписчики сразу же сделали вывод, что Кулешова и Триандафилиди серьезно поссорились. Читатели попытались выяснить у Мэри, что произошло, однако звезда «Дома-2» не стала вдаваться в подробности. Считанные часы назад в Сети появилось свежее интервью с мулаткой, в котором она подтвердила догадки фанатов.
Звезды «Дома-2» Мэри Кулешова и Лиза Триандафилиди впервые серьезно поссорились

По словам Кулешовой, они с Триандафилиди на самом деле впервые очень сильно поссорились. А произошло это 2-3 недели назад.

«Почему, рассказывать нет смысла, да и не хочется», - подчеркнула звезда «Дома-2».

Также Мэри указала на то, что и правда с Лизой близко общалась, поэтому их дружбу нельзя назвать игрой на публику, как предполагают интернет-пользователи, пишет Dom2Life.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:08

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