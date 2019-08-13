Экипировку летчиков решено модернизировать после опыта операции в Сирии





Об этом рассказал Сергей Поздняков, являющийся главным конструктором Научно-производственного предприятия «Звезда». Он сравнил сирийские события со временами войны в Афганистане. Тогда вопрос обеспечения безопасности летчика, катапультировавшегося над территорией противника, был крайне актуальным. Сейчас ситуация похожая, поэтому российские разработчики вооружения уже приступили к модернизации экипировки этих военных.Они планируют создать разгрузочный жилет, способны выполнять свои задачи после катапультирования на большой скорости. Он сейчас имеется у пилотов и экипажа вертолетов, но не у летчиков, управляющих истребителями и бомбардировщиками. Их разработка уже началась, в настоящий момент изготовлен прототип. К концу года планируют создать окончательные технические требования к разработке, а в 2020-м начнутся испытания.Напомним, после начала применения ВКС РФ в Сирии погибли 2 российских пилота. Первый находился за штурвалом Су-24, который был сбит турецким F-16 в ноябре 2015 года. После катапультирования его расстреляли боевики. Еще один был летчиком Су-25, сбитого террористами в зоне Идлиба.