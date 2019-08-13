Отмечающий 57-летие Андрей Соколов считает, что в ролях главное - качество

Как передает Teleprogramma, Андрей Соколов будет отмечать 57-й день рождения на съемках в Казахстане. С годами он чувствует себя спокойнее, а также он обзавелся опытом благодаря прожитому времени. Звезде непонятно, почему люди в его возрасте часто говорят, что чувствуют себя в душе на 18, а ему хотелось бы в молодости иметь больше знаний о жизни. Андрей Соколов уверен, что для него режиссура является некой новой ступенью и делом для души, а актерской занятости ему часто не хватает.Артист отметил, что был готов играть каждый день, но чтобы это было качественно. Через неделю он приступит к съемкам новой картины под пробным названием “Выжившие”.