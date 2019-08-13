Google разрешил в Android не вводить пароль для входа в определенные сервисы





Новая технология уже работает на некоторых смартфонах с O6C Android. В компании пообещали внедрить ее во все мобильные аппараты с седьмой версией операционной системы и более поздними приложениями. В Android до этого любой юзер мог зайти при помощи отпечатка пальцев в Google Pay для совершения покупок. Аналогичным методом можно авторизоваться в веб-сервисах IT-корпорации, применяя при этом ее браузер.Между тем, данный механизм доступен к использованию, если пользователь задействует passwords.google.com для управления паролями, прежде сохраненными в Google-аккаунт. Если нажать на определенный из них, то Android попросит подтвердить личность человека способом, который настроен на снятии блокировки.