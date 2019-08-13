Дима Билан нашел свои раритетные записи 23-летней давности

Популярный 37-летний певец Дима Билан поделился с подписчиками своей Instagram-страницы радостной новостью. Отечественный исполнитель обнаружил в семейном архиве свои старые, ранее не издававшиеся записи. Звезда эстрады нашел целую кипу кассет, на которые еще в раннем детстве записывал сказки, которые для него сочиняла сестра, а также диалоги, которые он вел с ней в 5-летнем возрасте.Кроме того, Билан похвастался перед пользователями социальной сети записями 23-летней давности, на которых сохранились эксклюзивные песни артиста, которые так и не были изданы. Вместе с тем обнаружились и забытые кассеты юношеского периода с первыми «полунаивными» сочинениями нынешней знаменитости.Певец также сообщил фолловерам своего микроблога: если его публикация о раритетных записях наберет много лайков и комментариев, он опубликует некоторые отрывки из своих ранних работ в Instagram. Поклонники моментально отозвались на подобное предложение кумира, заинтересовавшись его подростковыми сочинениями, поэтому уже спустя пол дня пост имел больше 37 тысяч просмотров и 2 тысяч отзывов фанатов Димы Билана.