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Samsung рассылает рекламу нового Galaxy Note 10 владельцам старых смартфонов

Компания Samsung нашла неожиданный способ рекламы своего нового Samsung Galaxy Note 10. Для этого бренд посредством умного помощника Bixby рассылает владельцам старых смартфонов сообщения об ожидаемой новинке и предлагает поближе с ней ознакомиться.
Samsung рассылает рекламу нового Galaxy Note 10 владельцам старых смартфонов

Производители мобильных телефонов и другой техники не брезгуют совершенно разными способами рекламы, однако компания Samsung, как считают многие владельцы ее устройств, перешла черту. Рекламные сообщение Samsung Galaxy Note 10 пришли всем владельцам старых смартфонов компании. Примечательно, что рассылка идет разнообразная: уведомления, push-сообщения и даже рекламная интеграция в интерфейс приложения Bixby.

Пользователи возмущены таким подходом технологического гиганта и уже начали выражать свое недовольство в Сети. Многие из них получили несколько таких сообщений и не знают, как на них реагировать, ведь в рекламе задействованы и другие приложения, например, Samsung Pay.

В настоящий момент владельцы старых смартфонов Samsung не могут отключить рассылку этой рекламы. Единственный способ – это полностью выключить все уведомления в Bixby и Samsung Pay. Сама компания не комментирует эту ситуацию.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:06

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