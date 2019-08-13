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Звезды «Дома-2» Леша Безус и Илья Яббаров устроили дебош в клубе

Одни из самых ярких участников прославленного телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров и Алексей Безус накануне отправились в один из московских ночных заведений, чтобы немного развлечься. Правда, холостяцкая вечеринка для молодых людей закончилась совсем не так, как они того ожидали.
Звезды «Дома-2» Леша Безус и Илья Яббаров устроили дебош в клубе

Как стало известно, на днях некоторые герои «Дома-2» отправились за ворота отдыхать от проблем. Леша Безус в очередной раз расстался с Миленой Безбородовой, Илья Яббаров по-прежнему выясняет отношения с Аленой Савкиной (Рапунцель-младшей), Артем Сорока ежедневно ссорится с Анастасией Голд, а Никита Рудаков никак не может понять, любит ли он Алину Галимову или все-таки нет.

В итоге всей этой дружной компанией ребята решили посетить один из столичных ночных клубов, чтобы немного «выпустить пар». Нужно сказать, что Безус одним из первых решил поделиться с поклонниками, как прошла их холостяцкая вечеринка.

Леша опубликовал у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, на которой он запечатлен в компании Сороки, Яббарова и Рудакова. Под снимком Безус признался, что повеселились в ночном заведении они очень хорошо, вот только в один момент все пошло не по их плану.

Как оказалось, под воздействием горячительных напитков звезды «Дома-2» устроили в ночном клубе дебош, из-за чего охранникам пришлось по одному выводить их из помещения. Также Безус намекнул на то, что на вечеринке они не обсуждали свои отношения с девушками, поэтому ему не известно, что происходит у Яббарова с Савкиной, у Сороки с Голд, а также у Рудакова с Галимовой.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:42

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