Катя Семенова разочарована первым полетом в бизнес-классе

Финалистка шоу “Три аккорда” вылетела из Витебска, где принимала участие в фестивале “Славянский базар”. Артистка не сразу поняла, что попала на место повышенной комфортности. Семенова заявила, что в бизнес-классе нет ничего особенного, в частности, ей не дали черной икры, а полет занял 45 минут, поэтому она не поняла всех его привилегий.Звезда 80-х восстановилась на сцене и часто гастролирует, но до сих пор не обзавелась концертным директором. Артистка добилась внимания публики благодаря разводу с мужем, который ей изменял. Она получила приз зрительских симпатий в телешоу “Три аккорда” и сейчас занимается творчеством.