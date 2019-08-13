В России хотят создать новый космический скафандр из композитов
В России хотят создать новый космический скафандр из композитных материалов. Такой вариант сейчас рассматривается, но окончательное решение еще не принято, так как непонятно, даст ли подобный шаг дополнительные преимущества астронавтам.
Об этом рассказал Сергей Поздняков, являющийся главным конструктором научно-производительного предприятия «Звезда». Он не исключил, что разработчики попытаются создать корпус космического скафандра из композитов. Обычно использование данных материалов приводит к одновременному снижению веса и улучшению полезных свойств разработок, но в этот раз положительный эффект не очевиден. Конструктор отметил, что с точки зрения защиты от радиационного воздействия, нынешняя алюминиевая основа является более надежной, чем композитные материалы. На создание скафандра потребуется около 4 лет.
Композиты сейчас имеют широкое распространение в аэрокосмической отрасли. Ранее российские специалисты планировали создать из них корпус космического корабля «Федерация», но в вскоре от этой идеи отказались. Из композитов можно производить как отдельные и достаточно компактные части устройств, так и массивные конструкции, являющиеся основой для космических станций.
Сейчас российские космонавты используют скафандры «Орлан-МКС». Их главным отличием от предшественников является использование полиуретановой внутренней оболочки, а не резиновой.
Об этом рассказал Сергей Поздняков, являющийся главным конструктором научно-производительного предприятия «Звезда». Он не исключил, что разработчики попытаются создать корпус космического скафандра из композитов. Обычно использование данных материалов приводит к одновременному снижению веса и улучшению полезных свойств разработок, но в этот раз положительный эффект не очевиден. Конструктор отметил, что с точки зрения защиты от радиационного воздействия, нынешняя алюминиевая основа является более надежной, чем композитные материалы. На создание скафандра потребуется около 4 лет.
Композиты сейчас имеют широкое распространение в аэрокосмической отрасли. Ранее российские специалисты планировали создать из них корпус космического корабля «Федерация», но в вскоре от этой идеи отказались. Из композитов можно производить как отдельные и достаточно компактные части устройств, так и массивные конструкции, являющиеся основой для космических станций.
Сейчас российские космонавты используют скафандры «Орлан-МКС». Их главным отличием от предшественников является использование полиуретановой внутренней оболочки, а не резиновой.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:55