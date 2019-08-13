В России хотят создать новый космический скафандр из композитов





Об этом рассказал Сергей Поздняков, являющийся главным конструктором научно-производительного предприятия «Звезда». Он не исключил, что разработчики попытаются создать корпус космического скафандра из композитов. Обычно использование данных материалов приводит к одновременному снижению веса и улучшению полезных свойств разработок, но в этот раз положительный эффект не очевиден. Конструктор отметил, что с точки зрения защиты от радиационного воздействия, нынешняя алюминиевая основа является более надежной, чем композитные материалы. На создание скафандра потребуется около 4 лет.Композиты сейчас имеют широкое распространение в аэрокосмической отрасли. Ранее российские специалисты планировали создать из них корпус космического корабля «Федерация», но в вскоре от этой идеи отказались. Из композитов можно производить как отдельные и достаточно компактные части устройств, так и массивные конструкции, являющиеся основой для космических станций.Сейчас российские космонавты используют скафандры «Орлан-МКС». Их главным отличием от предшественников является использование полиуретановой внутренней оболочки, а не резиновой.