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Елизавета Боярская заменит путешествие в Европу отдыхом на даче

Елизавета Боярская поделилась с поклонниками планами на летний отдых. По словам актрисы, в этом году она заменит семейное путешествие в Европу непродолжительным, но более расслабляющим отдыхом на даче.
Елизавета Боярская заменит путешествие в Европу отдыхом на даче

Семья занимает приоритетную позицию в жизни Елизаветы Боярской. Актриса очень любит свою профессию и ценит возможность реализовываться как актриса, но не в ущерб отношениям с мужем и воспитанию детей. Знаменитость старается уделять близким максимум внимания и часто берет 7-летнего Андрея и годовалого Григория на съемки, репетиции и гастроли.

Артистка и ее супруг Максим Матвеев предпочитают пассивный отдых, и когда едут с детьми заграницу, бронируют туры, где «все включено». Таким образом супруги избегают лишней суеты вроде приготовления пищи и уборки. Однако этот август пара решила провести не так, как раньше – вместо путешествия в Европу Боярская с мужем и детьми проведут последний месяц лета на даче.

Дочь Михаила Боярского сообщила поклонникам, что в этом году ее отпуск будет коротким, а «внутреннее состояние такое, что нет сил куда-то ехать», поэтому семья актрисы отдохнет в пределах Родины. Сама же супруга Максима Матвеева рада подобному положению вещей, так как хочет насладиться покоем и тишиной, а также просто побыть наедине с возлюбленным и сыновьями.

http://www.woman.ru/stars/life/article/230860/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


 
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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:58

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