Владимир Епифанцев высказался о съемках в сериале "Жуки"

Согласно сюжету комедийного сериала “Жуки”, трех программистов отправляют на альтернативную службу в деревню под Рязанью. Одного из местных жителей сыграл Епифанцев, который считает, что деревня — это хорошо. Для звезды запомнилось, что на многих участках отсутствуют заборы, что говорит о том, что люди живут открыто. Артист считает, что в армии учат лишь убивать искусственно созданного врага, а не формируют “настоящего мужчину”, а на свой характер Епифанцев повлиял самостоятельно.Актер отметил, что многие к 40 годам теряют интерес к жизни и ребенка внутри себя, чтобы соответствовать образу взрослого человека. Епифанцев уверен, что главное удовольствие в жизни он получает от общения с женщинами.