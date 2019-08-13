Porsche представила гибридный кроссовер Porsche Cayenne 2020 года
Porsche представила свою ожидаемую новинку – гибридный кроссовер Porsche Cayenne 2020 года. Модель получит приписку Turbo S E-Hybrid и похвастается 670 лошадиными силами, карбоново-керамическими тормозами и ценником в 162 тысячи долларов.
Флагманский Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid комплектуется бензиновым двигателем V8, имеющим двойной турбонаддув и 541 «лошадку». Также кроссовер имеет электромотор на 134 лошадиные силы. Их суммарная мощность составит 670 «лошадей» и позволит новинке разгоняться до «сотни» за 3,6 секунды и иметь максимальную скорость в 295 км/ч. Стандартная комплектация похвастается большими карбоново-керамическими тормозами, активными стабилизаторами поперечной устойчивости и фирменным пакетом Sport Chrono. Самая дорогая версия получит кабель зарядки на 7,2 киловатта, позволяющий полностью зарядить батарею за 2,5 часа.
Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid будет стоить на 35 тысяч долларов дороже обычной версии Porsche Cayenne Turbo и обойдется покупателям в 162 тысячи. Именно поэтому бренд решил предоставить покупателям более дешевый гибридный вариант. Он получит название Cayenne Coupe E-Hybrid и будет иметь 3,0-литровый V8, выдающий 335 «лошадок». Пару ему составит 134-сильный электромотор. Их суммарная мощность равна 455 лошадиным силам. За эту модель попросят 86 тысяч долларов. Старт продаж новинок запланирован на первый квартал 2020 года.
Флагманский Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid комплектуется бензиновым двигателем V8, имеющим двойной турбонаддув и 541 «лошадку». Также кроссовер имеет электромотор на 134 лошадиные силы. Их суммарная мощность составит 670 «лошадей» и позволит новинке разгоняться до «сотни» за 3,6 секунды и иметь максимальную скорость в 295 км/ч. Стандартная комплектация похвастается большими карбоново-керамическими тормозами, активными стабилизаторами поперечной устойчивости и фирменным пакетом Sport Chrono. Самая дорогая версия получит кабель зарядки на 7,2 киловатта, позволяющий полностью зарядить батарею за 2,5 часа.
Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid будет стоить на 35 тысяч долларов дороже обычной версии Porsche Cayenne Turbo и обойдется покупателям в 162 тысячи. Именно поэтому бренд решил предоставить покупателям более дешевый гибридный вариант. Он получит название Cayenne Coupe E-Hybrid и будет иметь 3,0-литровый V8, выдающий 335 «лошадок». Пару ему составит 134-сильный электромотор. Их суммарная мощность равна 455 лошадиным силам. За эту модель попросят 86 тысяч долларов. Старт продаж новинок запланирован на первый квартал 2020 года.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:32