Сергей Жуков показал новую версию фонтана «Писающий мальчик» при участии младшего сына
Музыкант Сергей Жуков продемонстрировал иную версию знаменитого фонтана «Писающий мальчик». Необычную роль исполнил его младший сын Мирон.
Вокалист группы «Руки вверх» вместе с семьей отправился на отдых в Испанию, где публикует в интернете совместные фото с детьми. Недавно Жуков обнародовал в Instagram шутливое изображение с участием младшего сына. Мальчик сел на кран с водой, изображая фонтан «Писающий мальчик» и скорчив забавное лицо при этом. Его сестра и брат стыдливо улыбались и прикрывали глаза.
Не так давно Сергей Жуков, находясь на Пиренеях, посетил концерт Дженнифер Лопес. Как позже рассказывал подписчикам музыкант, на сцену певица вышла с 4-часовым опозданием.
Вокалист группы «Руки вверх» вместе с семьей отправился на отдых в Испанию, где публикует в интернете совместные фото с детьми. Недавно Жуков обнародовал в Instagram шутливое изображение с участием младшего сына. Мальчик сел на кран с водой, изображая фонтан «Писающий мальчик» и скорчив забавное лицо при этом. Его сестра и брат стыдливо улыбались и прикрывали глаза.
Не так давно Сергей Жуков, находясь на Пиренеях, посетил концерт Дженнифер Лопес. Как позже рассказывал подписчикам музыкант, на сцену певица вышла с 4-часовым опозданием.