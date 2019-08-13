Сергей Жуков показал новую версию фонтана «Писающий мальчик» при участии младшего сына

Вокалист группы «Руки вверх» вместе с семьей отправился на отдых в Испанию, где публикует в интернете совместные фото с детьми. Недавно Жуков обнародовал в Instagram шутливое изображение с участием младшего сына. Мальчик сел на кран с водой, изображая фонтан «Писающий мальчик» и скорчив забавное лицо при этом. Его сестра и брат стыдливо улыбались и прикрывали глаза.Не так давно Сергей Жуков, находясь на Пиренеях, посетил концерт Дженнифер Лопес. Как позже рассказывал подписчикам музыкант, на сцену певица вышла с 4-часовым опозданием.