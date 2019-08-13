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Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь: «Тебя ценят, если у тебя есть деньги, статус или богатый муж»

Бывшая участница скандально известного реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь в очередной раз разоткровенничалась со своими подписчиками. В этот раз длинноволосая красавица затронула тему светских мероприятий, а также того, почему в современном мире люди ценят тех или иных личностей.
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь: «Тебя ценят, если у тебя есть деньги, статус или богатый муж»

В последнее время поклонники Пынзарь начали замечать, что звездная мамочка перестала так часто посещать различные светские вечеринки. И если до недавнего времени они предполагали, что это связано с тем, что у Дарьи появились дети, то на днях экс-участница «Дома-2» объяснила, что она попросту кардинально поменяла свое мнение о подобных раутах.

Как утверждает Пынзарь, раньше она даже ругала супруга за то, что он не хотел посещать светские мероприятия, несмотря на тот факт, что ей подобные вечеринки всегда очень нравились. Впрочем, со временем Дарья тоже поняла, что данные рауты являются «парадом» вранья, притворства, натянутых улыбок и зависти.

«Тебя ценят, если у тебя есть деньги или статус, богатый муж (любовник/папик), и еще ценят, если есть подписчики в соц-сетях», - подчеркнула звезда «Дома-2».


Нужно сказать, что некоторые подписчики Пынзарь предположили, что в своем посте Дарья намекает на ведущую «Дома-2» Ксению Бородину, однако блондинка поспешила опровергнуть подобные догадки.

Пынзарь указала на то, что Бородина является единственным человеком в российском шоу-бизнесе, кого можно назвать по-настоящему хорошим. К слову, сама Ксения пока никак не отреагировала на пост и комментарий своей близкой приятельницы.



 
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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:08

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