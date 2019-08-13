Эксперт опроверг информацию о заводских вирусах на бюджетных Android-смартфонах у россиян





В Сети сообщили об угрозе безопасности для россиян, которые покупают бюджетные смартфоны, функционирующие на Android. По мнению экспертов, на некоторых аппаратах могут быть установлены встроенные вредоносные приложения. Эльдар Муртазин в эфире “Говорит Москва”, отметил, что данная угроза не актуальна для россиян. По словам аналитика, в данном вопросе цена не имеет значения, поскольку в России нет гаджетов сомнительного происхождения.Смартфоны, имеющие вредоносное ПО, работают на версии Android OSP и не пользуются Google-сервисами. Эксперт отметил, что в РФ указанной уязвимости нет, а все смартфоны отечественных потребителей безопасны.