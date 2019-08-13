Алена Свиридова показала редкий снимок со старшим сыном Василием

Алена Свиридова является матерью двоих детей: Василия и Георгия. Первый является старшим, ему уже 36 лет, он родился от Сергея Свиридова. Совместный снимок артистка прокомментировала и заявила, что у нее и ее сына есть общая любовь к желтому цвету, именно поэтому они выбрали подобные наряды. Сам Василий обычно проживает в Канаде, однако решил провести с матерью отпуск, поэтому прилетел в Ялту. На сколько он задержится в Крыму – неизвестно. Пока наследник артистки не женился, хотя в ближайшее время планирует создать семью.Подписчики Алены Свиридовой отметили, что певица и ее старший сын Василий очень похожи. Они пожелали им удачного отдыха. Некоторые даже поинтересовались, почему к ним не присоединился младший сын певицы.Напомним, Георгий родился у Алены Свиридовой от манекенщика Дмитрия Мирошниченко. Сейчас Григорию 15 лет, и в 2019 году он закончил кадетское училище. Звездная мать не раз отмечала, что гордится своим младшим сыном и его выбором, ведь он поступает, как настоящий мужчина, несмотря на свой достаточно юный возраст.