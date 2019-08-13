Агата Муцениеце поддержала тренд на пижамный стиль

Пижамный стиль, который вошел в моду благодаря Коко Шанель, уже не одно десятилетие является обязательным атрибутом гардероба моделей, IT-girls и звезд шоу-бизнеса. В этом году костюмы и платья, внешне напоминающие одежду для отхода ко сну, снова на пике популярности, поэтому многие селебрити поддерживают тренд и демонстрируют дизайнерские вещи как на красных ковровых дорожках, так и на менее формальных мероприятиях.Одной из тех, кто решил следовать моде и примерить стильный костюм в пижамном стиле, стала Агата Муцениеце. Известная актриса «выгуляла» современный лук на отдыхе в Испании, куда отправилась с 6-летним Тимофеем и 3-летней Мией, чтобы провести последний летний месяц у теплого моря.Супруга Павла Прилучного опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото, на котором позирует в легком летнем полосатом костюме пижамного кроя. Чтобы оттенить бело-голубые одежды и расставить акценты, артистка дополнила образ красными босоножками, а в качестве аксессуаров выбрала лишь тонкий серебряный браслет и солнцезащитные очки.Поклонники Агаты Муцениеце оценили чувство стиля актрисы, похвалив ее выбор одежды для отдыха. И хотя некоторым костюм показался слишком простым и напоминающим наряд персонажа одной из советских комедий, но все же большинство подписчиков сошлись во мнении, что подобный модный тренд очень к лицу знаменитости.