Эксперты назвали 5 причин, почему тренажерный зал не помогает похудеть





Немало людей занимаются физкультурой разными методами, однако подобные нагрузки в борьбе с лишним весом не всегда достигают нужного эффекта. Эксперты назвали главное условие для избавления даже от 2-3 килограммов - значительный дефицит калорий. В среднем, полноценная тренировка в спортзале требует от 320 до 330 ккал. Поэтому нужно употреблять соответствующую пищу, ведь в ином случае эффекта от занятий не будет. Кроме того, крайне нежелательно пропускать даже одну тренировку.Не менее важным является отказ от жирной и сладкой еды. При значительном дефиците калорий начинается выработка гормона стресса – кортизола, что приводит к срабатыванию защитного механизма, и жировые запасы никуда не исчезают. Не стоит перенапрягаться при занятиях спортом ввиду большой вероятности получения травмы.