Экстрасенс Кристина Гросс объяснила отношение Дмитрия Шепелева к семье Жанны Фриске

Кристина Гросс назвала решение Шепелева не знакомить сына с дедушкой и бабушкой по линии Фриске абсурдной из-за отсутствия логики. По мнению ясновидящей, в шоу-бизнесе большую роль играет зависимость от славы и успеха, а для их поддержания могут прийти к не самым благородным способам. Гросс напомнила, что публика долгое время сопереживала Шепелеву в истории с семьей Фриске, которая собирала средства для возвращения долга по благотворительным средствам.Гросс уверена, что в этой истории есть тайна, но раскрыть ее вряд ли получится. При этом происходящее может серьезно повлиять на дальнейшую карьеру Шепелева.