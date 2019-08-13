Исследование: Женщины думают о деньгах чаще, чем о сексе





Опрос проводила коммерческая компания, узнавшая мнение жителей Австралии. Оказалось, что почти половина (49%) людей о сексе думают реже, чем о деньгах. При этом ответы в зависимости от пола отличаются очень сильно. Среди женщин число подобных вариантов достигало 59%, а среди мужчин, наоборот, было минимально – 38%. Специалисты отмечают, что не стоит интерпретировать их исследование, как попытку укрепить гендерные стереотипы и сказать, что представительниц прекрасного пола интересуют только деньги, а мужчин – только секс.По их мнению, у такой статистике есть вполне обоснованные социальные и экономические причины, основывающиеся на укладе жизни обычных австралийцев. Согласно другим исследованиям, чаще за семейный бюджет отмечают именно женщины, поэтому они вынуждены больше думать о деньгах, чем мужчины. Также представительницы прекрасного пола в этом вопросе являются более ответственными, поэтому у них не получается сосредоточиться на других вопросах, пока у них существуют сомнения относительно финансового положения семьи. Мужчины к этим вопросам относятся более спокойно и склонны полагаться на своих избранниц, поэтому реже думают об этих темах.