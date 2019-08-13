Особая диета помогла Марии Порошиной похудеть после пятых родов

От актера Гоши Куценко Мария Порошина родила дочь Полину, а еще три дочери у нее появились в браке с Ильей Древновым. В январе у актрисы родился сын, которого она назвала Андреем, но до сих пор публике неизвестно имя нового избранника знаменитости. Как передает Teleprogramma, Мария Порошина смогла избавиться от лишнего веса, который появился во время пятой беременности. В этом ей помогла диета под названием “90 дней”, которую она разработала самостоятельно.На протяжении трех месяцев звезда чередовала по четыре дня белковую пищу, крахмальную, с большим содержанием углеводов и фрукты. Утро следовало начать со стакана теплой воды, в обед можно съесть большую порцию, но ужин актриса сокращала наполовину. Чтобы очистить организм от токсинов, артистка отказывалась от тяжелой пищи каждый 29-й день.