АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые узнали, почему люди по-разному реагируют на…
EUR 73.12 USD 65.43
Курс валют на 13.08.2019

Особая диета помогла Марии Порошиной похудеть после пятых родов

Актриса Мария Порошина разработала собственную систему питания для эффективного похудения. Звезда в январе родила пятого ребенка и смогла привести фигуру в норму.

От актера Гоши Куценко Мария Порошина родила дочь Полину, а еще три дочери у нее появились в браке с Ильей Древновым. В январе у актрисы родился сын, которого она назвала Андреем, но до сих пор публике неизвестно имя нового избранника знаменитости. Как передает Teleprogramma, Мария Порошина смогла избавиться от лишнего веса, который появился во время пятой беременности. В этом ей помогла диета под названием “90 дней”, которую она разработала самостоятельно.

На протяжении трех месяцев звезда чередовала по четыре дня белковую пищу, крахмальную, с большим содержанием углеводов и фрукты. Утро следовало начать со стакана теплой воды, в обед можно съесть большую порцию, но ужин актриса сокращала наполовину. Чтобы очистить организм от токсинов, артистка отказывалась от тяжелой пищи каждый 29-й день.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:19

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вышел гибридный кроссовер Lincoln Aviator с 501-й…
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева призналась, что не пустит сына в школу в третий…
Экс-супруг Ани Лорак показал нежное фото с дочерью в…
Ученые узнали, почему люди по-разному реагируют на…
Ольга Бузова сравнила себя с…
Галкин показал новый эпизод «ДамыСДюн» с Пугачевой и Вайкуле в…
Xiaomi выпустила улучшенную версию робота-пылесоса Mijia с новыми…
Валерия устроила тренировку с 12-килограммовой…
Ученые узнали причину развития поликистоза…
Звезда «Дома-2» Антон Гусев увековечил на бедре текст молитвы «Отче…
Во время трансляции МКС уфолог обнаружил исчезнувшую…
Наталья Рудова опровергла слухи о своей…
Ученые узнали новые факты о биологических часах…
Звезда «Дома-2» Виктор Шароваров о беременности Саши Шевы: «Это не повод…
Павел Воля и Ляйсан Утяшева показали пародию на героев фильма "Мистер и миссис…
Роспотребнадзор рассказал об опасности кредитов в долларах и…
Цена шпагатов: Похудевшая Волочкова почти ничего не…
Певица Аланис Мориссетт родила третьего…
Фальшивый зарядный кабель iPhone позволяет хакерам взламывать…
Звезда «Дома-2» Антонина Тодерика родила первенца после страшного…
Песков сообщил о позитивном отношении Путина к…
Актриса Сара Сильверман осталась без работы из-за расисткой шутки десятилетней…
Звезда «Дома-2» Александра Шева…
Яблоки, чай и умеренные вредные привычки являются секретами долгой…
Кэти Пэрри обвиняется в сексуальных домогательствах и публичном…
В Сети вспомнили про уникальный внедорожник «Кентавр-2160» на базе…
Любовь Успенская призналась, что после аварии ее дочь замкнулась в…
Микробиом влагалища может защищать женщину от…
Кети Топурия отдыхает в Италии с таинственным…
В Великобритании двух подружек невесты высмеяли за неподобающие…
Звезда «Дома-2» Виктор Литвинов исполнил свою заветную…
Находящаяся на 9 месяце беременности Анастасия Решетова прокатилась на…
Жирная пища блокирует контроль аппетита и вызывает…
Елена Яковлева превратилась в Бабу Ягу ради…
Блогеры сравнили Renault Arkana и Lada Vesta Sport на…
Виталина Цымбалюк-Романовская ищет встречи с Арменом…
В Камбоджи девочка родилась с лицом старушки и теперь страдает от…
Дрейк побил три рекорда The Beatles и посвятил этому новое…
В Сети опять обсуждают разрыв Ксении Бородиной с Курбаном…
Любовница Филиппа Барона из «Улиц разбитых фонарей» требует у него 1,5 млн…
Просмотреть все новости