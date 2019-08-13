АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые узнали, почему люди по-разному реагируют на…
EUR 73.12 USD 65.43
Курс валют на 13.08.2019

Названы самые неудачные проекты самолетов СССР

СССР занимался разработкой самых разных проектов, однако многие из них не были воплощены в жизнь. Эксперты назвали самые неудачные прототипы советских самолетов, от серийного выпуска которых было принято отказаться.

Первый из них – это МиГ-105.11. Эта модель была создана в качестве ответа на американский X-20 DynaSoar. Обе разработки представляли собой космические самолеты, предназначенные для использования в качестве орбитальных бомбардировщиков. Во время испытаний в 1978 году МиГ-105.11 совершил неудачную посадку, из-за чего от него отказались.
Названы самые неудачные проекты самолетов СССР

М50 является очередным неудачным проектом самолета в СССР. Модель также стала ответом на американский сверхзвуковой высотный бомбардировщик XB-70 «Валькирия». Было построено два образца, однако они не смогли достигнуть плановых показателей скорости, в этом вопросе не помогла даже смена двигателей.

Еще одним неудачным советским самолетом является Ми-12, хотя по факту это вертолет. Он весил 69 тонн, имел грузоподъемность более 30 тонн и мог разместить у себя на борту 196 пассажиров. От проекта пришлось отказаться из-за отсутствия потребности в таких вертолетах.

ВВА-14 – это экспериментальный советский летательный аппарат, объединяющий в себе гидросамолет, бомбардировщик и торпедоносец. От разработки отказались, так как не был закончен двигатель, обеспечивающий вертикальный подъем. И последний провальный самолет – это МиГ-1.44, являющийся советским самолетом пятого поколения, но от него отказались в пользу Су-57.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:37

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вышел гибридный кроссовер Lincoln Aviator с 501-й…
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева призналась, что не пустит сына в школу в третий…
Экс-супруг Ани Лорак показал нежное фото с дочерью в…
Ученые узнали, почему люди по-разному реагируют на…
Ольга Бузова сравнила себя с…
Галкин показал новый эпизод «ДамыСДюн» с Пугачевой и Вайкуле в…
Xiaomi выпустила улучшенную версию робота-пылесоса Mijia с новыми…
Валерия устроила тренировку с 12-килограммовой…
Ученые узнали причину развития поликистоза…
Звезда «Дома-2» Антон Гусев увековечил на бедре текст молитвы «Отче…
Во время трансляции МКС уфолог обнаружил исчезнувшую…
Наталья Рудова опровергла слухи о своей…
Ученые узнали новые факты о биологических часах…
Звезда «Дома-2» Виктор Шароваров о беременности Саши Шевы: «Это не повод…
Павел Воля и Ляйсан Утяшева показали пародию на героев фильма "Мистер и миссис…
Роспотребнадзор рассказал об опасности кредитов в долларах и…
Цена шпагатов: Похудевшая Волочкова почти ничего не…
Певица Аланис Мориссетт родила третьего…
Фальшивый зарядный кабель iPhone позволяет хакерам взламывать…
Звезда «Дома-2» Антонина Тодерика родила первенца после страшного…
Песков сообщил о позитивном отношении Путина к…
Актриса Сара Сильверман осталась без работы из-за расисткой шутки десятилетней…
Звезда «Дома-2» Александра Шева…
Яблоки, чай и умеренные вредные привычки являются секретами долгой…
Кэти Пэрри обвиняется в сексуальных домогательствах и публичном…
В Сети вспомнили про уникальный внедорожник «Кентавр-2160» на базе…
Любовь Успенская призналась, что после аварии ее дочь замкнулась в…
Микробиом влагалища может защищать женщину от…
Кети Топурия отдыхает в Италии с таинственным…
В Великобритании двух подружек невесты высмеяли за неподобающие…
Звезда «Дома-2» Виктор Литвинов исполнил свою заветную…
Находящаяся на 9 месяце беременности Анастасия Решетова прокатилась на…
Жирная пища блокирует контроль аппетита и вызывает…
Елена Яковлева превратилась в Бабу Ягу ради…
Блогеры сравнили Renault Arkana и Lada Vesta Sport на…
Виталина Цымбалюк-Романовская ищет встречи с Арменом…
В Камбоджи девочка родилась с лицом старушки и теперь страдает от…
Дрейк побил три рекорда The Beatles и посвятил этому новое…
В Сети опять обсуждают разрыв Ксении Бородиной с Курбаном…
Любовница Филиппа Барона из «Улиц разбитых фонарей» требует у него 1,5 млн…
Просмотреть все новости