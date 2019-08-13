Названы самые неудачные проекты самолетов СССР





Первый из них – это МиГ-105.11. Эта модель была создана в качестве ответа на американский X-20 DynaSoar. Обе разработки представляли собой космические самолеты, предназначенные для использования в качестве орбитальных бомбардировщиков. Во время испытаний в 1978 году МиГ-105.11 совершил неудачную посадку, из-за чего от него отказались.М50 является очередным неудачным проектом самолета в СССР. Модель также стала ответом на американский сверхзвуковой высотный бомбардировщик XB-70 «Валькирия». Было построено два образца, однако они не смогли достигнуть плановых показателей скорости, в этом вопросе не помогла даже смена двигателей.Еще одним неудачным советским самолетом является Ми-12, хотя по факту это вертолет. Он весил 69 тонн, имел грузоподъемность более 30 тонн и мог разместить у себя на борту 196 пассажиров. От проекта пришлось отказаться из-за отсутствия потребности в таких вертолетах.ВВА-14 – это экспериментальный советский летательный аппарат, объединяющий в себе гидросамолет, бомбардировщик и торпедоносец. От разработки отказались, так как не был закончен двигатель, обеспечивающий вертикальный подъем. И последний провальный самолет – это МиГ-1.44, являющийся советским самолетом пятого поколения, но от него отказались в пользу Су-57.