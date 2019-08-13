Ученые спрогнозировали появление новой опасной эпидемии





На планете могут распространяться микробы, провоцирующие развитие тяжелых видов энтерколита, включая и тяжелоизлечимую диарею. Микроорганизмы приспособились к обитанию в поликлиниках, в связи с чем крайне мало шансов найти противодействие. Как рассказали ученые из британского Института Сангера, бактерия размножается на разные виды, один из которых приспосабливается к обитанию в больницах, где начинает распространяться среди остальных организмов.Микроб появился 75 000 лет назад и с того времени эволюционирует вместе с землянами. Дополнительно ученые сообщили о супербактериях, обладающих устойчивостью к определенным антибиотикам. Сюда входит, к примеру, пневмококк, зарождающийся на фермах или клиниках и способный искусственным методом ускорять рост животных.