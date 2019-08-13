Rezvani Tank X стал самым мощным серийным внедорожником в мире





Rezvani уже не первый год выпускает модель Rezvani Tank X, однако в этот раз бренду удалось удивить. Внедорожник построен на базе американского Jeep Wrangler JL. Базовая комплектация новинки обойдется покупателю в 10 млн 167 тысяч рублей. Она получит 2,0-литровй двигатель, выдающий 285 лошадиных сил. За 19 млн 350 тысяч рублей покупатель получит бронированную версию модели, имеющую защиту от электромагнитных помех.Самая мощная версия Rezvani Tank X обойдется покупателю в 22 млн 892 тысячи рублей. За эти деньги он получит 6,2-литровый двигатель V8 с наддувом, способный генерировать 1014 лошадиных сил и 1180 Нм крутящего момента. Такие характеристики сделают модель самым мощным серийным внедорожником в мире. Привод во всех комплектациях будет исключительно полный. Также покупателям предложат другие виды двигателей: 285- и 500-сильные, среди них будут как бензиновые, так и дизельные.Компания Rezvani уже сейчас готова начать поставку Rezvani Tank X всем покупателям, оформившим заказ на данную модель. Следует отметить, что авто имеет достаточно необычный и футуристичный дизайн, отличающийся от остальных внедорожников.