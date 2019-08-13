Дана Борисова потратила на косметологиеческие процедуры порядка 40 тысяч рублей

В режиме Stories Дана Борисова показала видео из клиники косметологии, а также призналась, что потратила на процедуры 40 тысяч рублей. Телеведущая не скрывает своего стремления хорошо выглядеть и часто рассказывает подписчикам о проведенных манипуляциях над своей внешностью. В частности, звезда делала нитевой лифтинг, а также увеличивала губы. Около месяца назад Борисова провела блефаропластику, омолодив веки.Накануне Дана Борисова убрала пигментацию, к которой склонна, при помощи лазера, а также подтянула овал лица и разгладила лоб. Звезда призналась, что за последнее время завела подругу, вышла на постоянную работу и похудела, но при этом заявила, что без косметологии она обойтись не может.