Sony выпустила магнитолу для старых автомобилей
Sony разработала полезный инструмент для владельцев устаревших транспортных средств. Компания выпустила магнитолу XAV-AX8000 с 9-дюймовым сенсорным дисплеем.
Новый аппарат обладает типоразмером 1 DIN, в связи с чем ее можно применять почти во всех автомобилях. Магнитола Sony поддерживает работу систем Android Auto и AppCarPlay, кроме того, функционировать с ней могут голосовые помощники Siri и Google Assistant.
Экран разработки японской корпорации обладает диагональю 8,95 дюймов, матрица защищена антибликовым покрытием. В магнитоле Sony имеются механические клавиши, также к ней можно присоединить камеру заднего вида. Стоимость изобретения составляет 600 долларов.
Ранее Sony представила переносной кондиционер, который особенно оценят на рынке из-за его размеров. Гаджет Peon Pocket с легкостью помещается в карман футболки или рубашки. Продавать инновацию фирма намерена за 130 долларов перед предстоящей Олимпиадой в Токио.
Новый аппарат обладает типоразмером 1 DIN, в связи с чем ее можно применять почти во всех автомобилях. Магнитола Sony поддерживает работу систем Android Auto и AppCarPlay, кроме того, функционировать с ней могут голосовые помощники Siri и Google Assistant.
Экран разработки японской корпорации обладает диагональю 8,95 дюймов, матрица защищена антибликовым покрытием. В магнитоле Sony имеются механические клавиши, также к ней можно присоединить камеру заднего вида. Стоимость изобретения составляет 600 долларов.
Ранее Sony представила переносной кондиционер, который особенно оценят на рынке из-за его размеров. Гаджет Peon Pocket с легкостью помещается в карман футболки или рубашки. Продавать инновацию фирма намерена за 130 долларов перед предстоящей Олимпиадой в Токио.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:55