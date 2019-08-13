Старший сын Дмитрия Пескова рассекретил свою возлюбленную

Долгое время Николай Чоулз проживал в Великобритании вместе с матерью, но часто приезжал в Россию. Сын Пескова занимается профессиональным конным спортом и выступает под фамилией отчима. Поклонники часто замечают Николая Чоулза в дорогих заведениях, а отдыхает он на лучших курортах мира. Долгое время о его личной жизни ходили лишь слухи, однако недавно он показал свою девушку в социальных сетях.Сын Дмитрия Пескова считает, что они невероятно похожи, и спросил мнение поклонников по этому поводу. Имя девушки на данный момент не известно, а в комментариях многие отметили, что Николай Чоулз и его избранница невероятно красивы. Также некоторые заметили сходство глаз и принадлежность к одному типажу.