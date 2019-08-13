Ученые из США рассказали о полезном влиянии стресса





Стресс появляется зачастую тогда, когда люди выходят из зоны комфорта и работают на пределе собственных возможностей. При этом данное явление неизбежно в обычной жизни, и действие его не всегда негативное. Например, стрессы, имеющие связь с определенными обстоятельствами, действуют, как некая прививка к появившимся сложностям, и дают возможность человеку получить полезный опыт. В итоге он становится более устойчивым к новым трудностям.Полезной может стать и тревожность. Она играет своеобразную роль сигнализации. Нередко тревога появляется, как сигнал предупреждения, и принуждает людей принять меры. Ученые констатировали, что стресс и тревожность являются предпосылкой неврологических опасных процессов, если при этом не имеют смысла.