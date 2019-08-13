Участница проекта "Дом-2" Майя Донцова увеличила губы накануне свадьбы с Алексеем Купиным

Своим фолловерам Майя Донцова призналась, что как раз за неделю отеки пройдут, и в заветный день она будет выглядеть идеально. Девушка призналась, что хотела полностью удалить филлеры и закачать заново, но времени осталось слишком мало, потому она просто добавила материал к тому, что есть.Предвкушая критику со стороны хейтеров, Майя Донцова отметила, что губы не выглядят, как вареники, а отек скоро сойдет. Прежде участница проекта "Дом-2" отмечала, что считает Алексея Купина своим идеальным мужчиной, доверяет ему и верит, что он не будет изменять. Когда молодой человек сделал ей предложение, Донцова не думала над ответом.